Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Гагаузии

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в селе Бешгиоз района Чадыр-Лунга. Об этом заявил журналистам заместитель башкана Автономно-территориального образования (АТО) Гагаузия Вадим Чебан.
Чебан отметил, что уже сформирована комиссия, которая будет отслеживать ситуацию. Также предприняты необходимые меры.
В селе Бешгиоз объявлен карантин, продажа свинины запрещена. Все транспортные средства на въезде и выезде из населенного пункта обрабатываются дезинфицирующими средствами.
По предварительным данным, симптомы заболевания у животных обнаружили 8 мая, а 9 мая анализы подтвердили заражение вирусом.
В Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) отметили, что при выявлении вируса африканской чумы свиней риска для жизни и здоровья людей нет.
Чума свиней: в одном из сел Молдовы объявлен карантин>>>
Эта инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
В этом году в Молдове уже зарегистрировали несколько очагов африканской чумы свиней. Это было в селе Урсоая Каушанского района, а также в селе Паланка района Штефан-Водэ.