Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Гагаузии

Опаснейшее заболевание обнаружили у свиней в одном из населенных пунктов Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в селе Бешгиоз района Чадыр-Лунга. Об этом заявил журналистам заместитель башкана Автономно-территориального образования (АТО) Гагаузия Вадим Чебан.

Чебан отметил, что уже сформирована комиссия, которая будет отслеживать ситуацию. Также предприняты необходимые меры.

© Sputnik / Константин Чалабов В Европе бесчинствует африканская чума свиней, болезнь пришла и в Молдову

В селе Бешгиоз объявлен карантин, продажа свинины запрещена. Все транспортные средства на въезде и выезде из населенного пункта обрабатываются дезинфицирующими средствами.

По предварительным данным, симптомы заболевания у животных обнаружили 8 мая, а 9 мая анализы подтвердили заражение вирусом.

В Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) отметили, что при выявлении вируса африканской чумы свиней риска для жизни и здоровья людей нет.

Чума свиней: в одном из сел Молдовы объявлен карантин>>>

Эта инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

В этом году в Молдове уже зарегистрировали несколько очагов африканской чумы свиней. Это было в селе Урсоая Каушанского района, а также в селе Паланка района Штефан-Водэ.