Две аварии - в Кишиневе и на подъезде к нему: есть жертвы

Два пассажирских транспортных средства попали в ДТП - есть погибшие и пострадавшие.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Мужчина 30 лет погиб в ДТП в ночь на субботу при въезде в село Ревака близ Кишинева.

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Еще один мужчина был доставлен в больницу с травмами, полученными в результате той же аварии.

Автомобиль, где ехали обе жертвы, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту Доброджа-Ревака.

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В субботу утром авария произошла и в Кишиневе, на перекрестке улиц Вадул-луй-Водской и Милеску Спэтару. В автобус маршрута Дубоссары-Кишинев, везший пассажиров, влетел автомобиль. Водитель легковушки, мужчина 60 лет, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Других пострадавших в этом ДТП нет.