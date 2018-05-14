Новые обыски в Молдове: задержаны шестеро человек

Антикоррупционный центр Молдовы объявил о новых задержаниях: на этот раз попались сразу несколько сотрудников одного из государственных ведомств.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Пятеро инспекторов Национального агентства автомобильного транспорта и представитель одного из автомобильных операторов задержаны в понедельник после обеда по делу о взяточничестве, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

© Sputnik / Rodion Proca Названа сумма самой крупной взятки 2017 года в Молдове

Согласно материалам дела, инспекторы агентства мобильных пунктов проверки грузовых транспортных средств (Сынжера и Чимишлия) подозреваются во внедрении схемы вымогательства денег с операторов автомобильных грузоперевозок. Таким образом, злоумышленники получали с каждого грузовика по 200-500 леев. Такие суммы изымались, чтобы не привлекать к административной ответственности транспортников за "нарушение правил перевозки опасных (взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных или токсичных веществ), крупногабаритных или сверхтяжелых грузов транспортными средствами".

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В ходе следствия выявлены незаконные действия инспекторов и некоторых транспортных операторов.

"Инициировано несколько уголовных дел в рамках одного процесса по факту пассивной и активной коррупции, извлечения выгоды из влияния. Задержанных доставят в НАЦ на допрос", — сообщили в антикоррупционном центре.