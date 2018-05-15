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Пробки Кишинева

Внимание, водители: в Кишиневе ДТП и пробки

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Служба InfoTrafic сообщила, что в Кишиневе во вторник утром образовались пробки. Кроме того, на пересечении улиц С. Лазо и 31 Августа произошло ДТП.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где затруднено движение транспорта:

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

— ул.В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул.К. Стере.

— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре. 

Центр:

— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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— ул. Букурешть — ул.Чуфля по направлению к ул. Измаильской.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ до ул. Мештерул Маноле по направлению к Центру.

— ул. Вадул-луй-Водэ, сегмент ул. Н. Милеску Спэтарул — кольцевой TUTUN-CTC.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.

— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.

Также во вторник пройдут плановые работы по ремонту и обслуживанию дорог.

Ремонт дороги в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вот список улиц, которые временно перекроют:

Центр: ул. А. Хыждеу, ул. Алея Гэрий, ул. Заикина, ул. Петрарилор, ул. Измаил 92 — 96.
Буюканы: ул. В. Лупу, ул. Цариний.
Рышкановка: ул. М. Костин. ул. А. Дога.
Ботаника: бул. Куза Водэ, бул. Траян, ул. Н. Титулеску.

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Теги:
дтп, пробки, ремонт дорог, авария, Молдова, Кишинев, Общество
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