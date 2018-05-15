Внимание, водители: в Кишиневе ДТП и пробки

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где затруднено движение транспорта:
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
— ул.В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул.К. Стере.
— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре.
Центр:
— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
— ул. Букурешть — ул.Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ до ул. Мештерул Маноле по направлению к Центру.
— ул. Вадул-луй-Водэ, сегмент ул. Н. Милеску Спэтарул — кольцевой TUTUN-CTC.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.
— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.
Также во вторник пройдут плановые работы по ремонту и обслуживанию дорог.
Вот список улиц, которые временно перекроют:
Центр: ул. А. Хыждеу, ул. Алея Гэрий, ул. Заикина, ул. Петрарилор, ул. Измаил 92 — 96.
Буюканы: ул. В. Лупу, ул. Цариний.
Рышкановка: ул. М. Костин. ул. А. Дога.
Ботаника: бул. Куза Водэ, бул. Траян, ул. Н. Титулеску.