Строительная компания в Кишиневе попала "под колпак" прокуратуры

Следственные органы проводят спецоперацию в одной из строительных компаний в молдавской столице: под проверку попали ответственные лица этого предприятия.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами Национального инспектората расследований проводят совместную спецоперацию в Кишиневе. Информацию Sputnik подтвердили в прокуратуре.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски проходят в Кишиневе, в том числе в одном из госведомств

Под проверку попали ответственные лица одного из строительных предприятий в столице, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительной информации, государству был нанесен ущерб в размере примерно восьми миллионов леев.

Другие детали, как отметили в прокуратуре, будут предоставлены позже.

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