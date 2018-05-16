Заключенный кишиневской тюрьмы проигрался в карты и "задолжал" почки

Пятеро заключенных столичного пенитенциара №13 оказались на скамье подсудимых по делу о шантаже и вымогательстве.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. В суд передано дело о вымогательствах в особо крупных размерах в кишиневском пенитенциаре №13.

По данным пресс-службы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в августе 2017 года группа заключенных заставляла своего сокамерника играть с ними в карты на деньги, а в процессе игры — употреблять наркотики и спиртное, приготовленное в камере в кустарных условиях. В итоге тот проигрался в карты и оказался должен 30 тысяч евро. В обмен на прощение долга предполагаемые шантажисты пытались заставить его переписать недвижимость, которой владеет его семья, или… стать донором внутренних органов. В противном случае потерпевшему угрожали физической расправой над ним и членами его семьи.

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Сообщник одного из заключенных-вымогателей был пойман с поличным, когда ему передавали первую партию требуемой суммы.

В ходе обыска в этой камере обнаружили мобильные телефоны и сим-карты.

Обвиняемые, пятеро заключенных, могут получить до 15 лет тюрьмы. Все они ранее были осуждены за особо тяжкие преступления.