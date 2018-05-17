Подняты по тревоге: Пограничная полиция Молдовы проводит спецрейды

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В условиях угрозы распространения по Молдове африканской чумы свиней была активизирована и даже несколько перепрофилирована работа всех государственных структур страны.

© Sputnik / Константин Чалабов В Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Закон для всех един

В частности, Пограничная полиция МВД Молдовы, как сообщает пресс-служба этого ведомства, наряду с другими компетентными учреждениями усиливает контроль на границе, чтобы избежать риска распространения вируса африканской чумы свиней.

Шок: африканская чума свиней бушует в селах Молдовы >>>

Пограничники препятствуют ввозу в страну домашних и диких свиней, мяса, мясных продуктов и продуктов, полученных из животных, которые восприимчивы к вирусу.

Граждане из приграничных населенных пунктов уже проинформированы об опасности распространения этого заболевания. Те же, кто игнорирует новые и, как все надеются, временные предписания, будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Не обойдет ответственность перед законом и тех сотрудников Погранполиции, кто пропускает нежелательный товар через госрубеж.

© Sputnik / Александр Кондратюк Африканская чума свиней бушует: на севере Молдовы введен карантин

Навстречу диким заграничным кабанам

Запрещен выпас свиней на расстоянии менее 500 метров от границы. В случае обнаружения диких кабанов, двигающихся в сторону границы из-за рубежа, будут приняты необходимые меры для предотвращения пересечения ими государственной границы. Вероятны в таких случаях и совместные действия вместе с коллегами-пограничниками соседних стран.

Чума свиней: в одном из сел Молдовы объявлен карантин >>>

А вдоль молдавско-украинской границы мобильные группы Пограничной полиции создадут дополнительные фильтры для проверки граждан и транспортных средств.

Почему снова тревога?

Вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в селе Бешгиоз района Чадыр-Лунга. Сформирована комиссия, которая будет отслеживать ситуацию, предприняты необходимые меры — в Бешгиозе объявлен карантин, продажа свинины запрещена. Все транспортные средства на въезде и выезде из населенного пункта обрабатываются дезинфицирующими средствами.

© Sputnik / Валерий Мельников Приднестровцы запретили ввоз свиней и свинины с правого берега Днестра

В Европе бесчинствует африканская чума свиней, болезнь пришла и в Молдову >>>

По предварительным данным, симптомы заболевания у животных обнаружили еще восьмого мая, а девятого мая анализы подтвердили заражение вирусом.

Какую угрозу несет чума свиней?

В Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) отметили, что при выявлении вируса африканской чумы свиней риска для жизни и здоровья людей нет. Эта инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Гагаузии >>>

В этом году в Молдове уже зарегистрировали несколько очагов африканской чумы свиней. Это было в селе Урсоая Каушанского района, а также в селе Паланка района Штефан-Водэ.