Молдавским полицейским стало "обидно за державу"

"Я мзду не беру - мне за державу обидно!" - эти слова из хрестомайтиного кинофильма, видимо, стали девизом некоторых патрульных инспекторов в Молдове.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В селе Томай Чадыр-Лунгского района водитель автомобиля пытался дать взятку патрульному инспектору за то, чтобы тот не привлекал его к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде.

© Sputnik / Александр Полегенько Взяткой пограничника не возьмешь: как молдаванин пытался дать "мзду"

По данным пресс-службы министерства внутренних дел, страж правопорядка деньги не взял, а вызвал коллег из профильных ведомств, чтобы те зафиксировали попытку подкупа.

Теперь незадачливый водитель рискует получить шесть лет тюрьмы.

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Второй из недавних случаев произошел в Новоаненском районе, где мужчина предлагал патрульному тысячу леев по аналогичной причине — в качестве вознаграждения за "забывчивость" в вопросе составления протокола о вождении авто в пьяном виде.

Этому авто- и алколюбителю грозит либо шесть лет тюрьмы, либо до 200 тысяч леев штрафа.