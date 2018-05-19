Землетрясения в Молдове: народные приметы и предчувствия животных

Можно ли предугадать подземные толчки по поведению животных - что говорят народные приметы.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Так как Молдова находится в сейсмически опасной зоне, землетрясениям в нашем регионе уделяется повышенное внимание. Несмотря на ненаучный подход, даже среди сейсмологов бытует мнение, что животные могут предсказывать землетрясения. Этот факт в интервью Sputnik подтвердил заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии наук (РАН) Владимир Кособоков.

Дело в том, что подземные толчки не происходят сами по себе, они являются элементом в каскаде событий, которые, в свою очередь, могут подавать определенные сигналы животным. Изменения в среде, выделение газов — все это может способствовать некоторой обеспокоенности среди животных, считают ученые.

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К примеру, в 2009 году жабы сумели предсказать землетрясение в итальянской провинции Л'Аквила. Незадолго до толчков они все до одной ушли из водоёмов.

Примером успешного прогноза землетрясения можно считать и случай, произошедший в Китае в 1975 году.

"Это стало результатом наблюдения не только за физическими параметрами региона, но и за поведением животных. Там наблюдалось выползание змей на снег в феврале, что является необычным явлением", — отметил Владимир Кособоков.

Что говорят народные приметы

В первую очередь, народная мудрость предписывает вести тщательное наблюдение за водоемами, в реках и озерах может измениться уровень воды.

Также и небо может приобрести зеленоватый оттенок.

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Народные приметы, к сожалению, не всегда свидетельствуют о том, что землетрясение действительно будет.

Полностью доверять приметам нельзя, и не стоит обращать внимание на беспокойство животных и необычный цвет неба.

Да и в целом подобного рода приметы считать стопроцентным признаком надвигающейся подземной бури не стоит.