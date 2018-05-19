Чье тело в сумке обнаружили под Кишиневом

В субботу на берегу озера в Гратиештах полицейские нашли тело двадцатилетней девушки, оно было упаковано в сумку.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Тело молодой девушки нашли в субботу утром на берегу одного из водоемов под Кишиневом, сообщили в Генеральном инспекторате полиции столицы.

"Сегодня около 09.00 на единую службу помощи 112 поступил звонок о том, что на берегу озера в Гратиештах обнаружена сумка, в котором возможно находится тело человека. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов установили, что в сумке находилось тело 20-летней девушки — жительницы Крикова", — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.