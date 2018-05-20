Соцсети: стало известно имя убитой девушки в Гратиештах

Подробности о девушке из Криково, тело которой нашли в сумке на берегу водоема в коммуне Гратиешты, сообщили пользователи соцсетей.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Девушка, чье тело нашли в минувшую субботу на берегу озера в Гратиештах, пропала 13 мая этого года, сообщили в соцсетях пользователи, передает Sputnik.md.

Девушку, очевидно, звали Дианой. Ее фото разместила в "фэйсбуке" жительница Кишинева, отметив, что ее двоюродный брат встречался с несчастной.

Согласно публикации, Диана пропала 13 мая. Именно тогда девушка перестала отвечать на телефонные звонки. Мать и тетя Дианы написали объявления в сети о пропаже девушки и просили предоставить информацию о ее местонахождении.

Полиция пока не подтвердила, но и не опровергла появившуюся информацию. В то же время портал unimedia.info с ссылкой на главу прокуратуры муниципия Кишинева Штефана Шаптефраць сообщает, что задержан подозреваемый в данном убийстве.