Подозреваемый в убийстве девушки в Гратиештах - кто он

По подозрению в убийстве 20-летней девушки, чье тело найдено у пригороде Кишинева, задержан мужчина, живший с ней по соседству.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Полиция раскрыла некоторую информацию касательно личности подозреваемого в убийстве девушки на берегу Гратиештского водохранилища.

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Напомним, что в субботу на берегу озера в Гратиештах было обнаружено тело девушки. Погибшая пропала 13 мая 2018 года. Он жила в Крикова, ей было 20 лет. Сообщается, что ее звали Дианой. Мать и тетя Дианы написали объявления в сети о пропаже девушки и просили предоставить информацию о ее местонахождении.

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Согласно опубликованный в воскресенье информации пресс-службы Кишиневского управления полиции, на теле умершей криминалисты обнаружили следы насильственной смерти. Тело отправлено на вскрытие.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Ему 32 года, он также житель Крикова. Мужчина помещен в СИЗО на 72 часа. Если суд признает его вину, ему, вероятно, грозит пожизненное заключение.