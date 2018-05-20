Нарушения голосования: когда одно село наравне с двумя городами

Озвучены случаи нарушений во время голосования на выборах в Кишиневе, Бельцах и ряде сел и коммун.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Директор программ Promo-lex Павел Постикэ сообщил о случаях нарушений во время голосования на внеплановых местных выборах в Молдове.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы мэра Кишинева - интересные результаты на 19.00

— три раза были нарушены правила запечатывания избирательных урн;

— шесть неавторизованных наблюдателей присутствовали на различных избирательных участках;

— три случая электоральной агитации в день голосования — два в Бельцах и один в Кишиневе;

— на два избирательных участка в селе Жора де Мижлок организованно подвезли избирателей;

— три случая нарушений электронной системы учета избирателей;

— 13 случаев фотографирования избирательных бюллетеней — в Кишиневе, Бельцах и Жора де Мижлок.

В воскресенье в Кишиневе, Бельцах и ряде других населенных пунктах страны проходят внеплановые выборы главы местной администрации.

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На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии. Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ был вынужден подать в отставку. Он оказался главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с проектом об организации платных парковок в молдавской столице.

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