Фотофакт: в Кишиневе столкнулись два автомобиля

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В сети появилась фотография столкновения двух авто в Кишиневе.

По данным автора поста в соцсетях, ДТП произошло в понедельник утром на улице Виссариона Белинского в столичном секторе Буюкань. Столкнулись машины марки Toyota и Chrysler. На фото видно, что у обеих машин открыты капоты. У одного авто серьезно поврежден бампер.

Инцидент произошел в час пик, когда жители города отправляются на работу. В это время в Кишиневе образуются протяжные пробки. В секторе Буюканы наиболее проблемные участки — на улице Василе Лупу, а также круговая развязка Каля Ешилор — Ион Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.