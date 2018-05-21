Полиция нашла голову девушки, чье расчлененное тело обнаружили в Гратиештах

Голова убитой девушки находилась в нескольких сотнях метров от сумки, в которой нашли останки ее тела.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Полиция нашла и голову 20-летней девушки, расчлененное тело которой нашли в субботу в сумке на берегу водоема в Гратиештах (пригород Кишинева).

Девушка пропала 13 мая 2018 года. Он жила в Крикова. В соцсетях сообщают, что ее звали Дианой. Мать и тетя Дианы написали объявления в сети о пропаже девушки и просили предоставить информацию о ее местонахождении.

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Согласно опубликованный информации пресс-службы Кишиневского управления полиции, на теле умершей криминалисты обнаружили следы насильственной смерти. Тело отправлено на вскрытие.

Как сообщает sputnik.md, голову обнаружили в нескольких сотнях метров от места, где находилась сумка с останками тела погибшей.

Задержан подозреваемый в убийстве девушки. Ему 32 года, он также житель Крикова. Мужчина помещен в СИЗО на 72 часа. Если суд признает его вину, ему, вероятно, грозит 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. В понедельник прокуроры потребуют поместить его под предварительный арест на 30 дней.