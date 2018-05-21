Помощь в излечении от рака нужна 25-летнему Евгению Чебану

Рак лимфоузлов диагностировали два года назад у жителя Молдовы Евгения Чебана, молодого, целеустремленного, некогда полного сил и до сих пор полного надежд человека.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik, Нику Гончар. Нередко мы, узнавая о печальных событиях из жизни других людей, восклицаем: "Жизнь так хрупка!", "Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь!". И как часто беда, пришедшая к таким же, как мы сами, рождает необходимость помочь, как говорится всем миром.

Вдвойне страшно, когда на грани жизни оказываются молодые, некогда полные сил и веры в будущее люди, такие, как 25-летний Евгений Чебан, уроженец села Валя Пержей Тараклийского района.

Спортсмен-волейболист, свободно говорящий на четырех языках, обладатель двух дипломов о высшем образовании, одним словом, один из лучших представителей своего поколения, Евгений сильно болен. У него диагностировали страшную болезнь. Бесстрастная запись в истории болезни: "Лимфома Ходжкина, вариант узелкового склероза, поражающий шейно-надключичные, средостенные и подмышечные ганглии в стадии IIA ". Говоря проще — рак лимфатических узлов. Но родные Евгения не могут говорить об этом просто.

"В девять лет Евгений частично потерял слух после травмы, повредившей слуховой нерв. Многочисленные обследования у врачей показали, что слух восстановить невозможно, и придется носить слуховой аппарат. Папа мальчика, мой брат, погиб в ужасной автокатастрофе, когда Евгению было всего четыре года. Его мама, которая во время аварии находилась в машине, сейчас — инвалид второй группы. Всего в жизни племенник добивался сам, и его успехи достойны подражания. Закончил вуз по специальностям "туризм" и "финансы", летом должен был получить степень магистра. Помимо четырех языков, на которых он свободно говорит, изучал еще два", — рассказала тетя Евгения, Анна Сырбу.

Бабушка Жени, Мария Чебан, рассказала, что внук почувствовал себя плохо, когда находился на работе в Тунисе.

"Он позвонил, сказал, что у него врачи нашли болезнь. Я попросила его срочно приехать. В Молдове Женю направили в Онкоинститут", — сообщила Мария Чебан.

Некогда полный сил молодой человек буквально таял на глазах. Лимфоузлы на шее вздувались, сильно повысилась температура, уходили жизненные силы.

Диагноз, который для многих прозвучал бы, как приговор, был поставлен молодому человеку в 2016 году. В Кишиневе, в Онкоинституте Евгений прошел 10 курсов химиотерапии по четырем различных схемам и 20 курсов радиотерапии, были капельницы, томография, операция на биопсию.

В январе 2018 оказалось, что врачи добились ремиссии болезни, что показали процедуры в Стамбуле. Но, увы, уже спустя два месяца рак вернулся.

Теперь же одна из стамбульских клиник предоставила Евгению возможность пройти все необходимые процедуры, по итогу которых специалисты прогнозируют большой шанс на излечение. Но "законы жанра" нашей жизни оказались против — на лечение нужно 89,5 тысяч долларов! Одна из популярных в Молдове благотворительных платформ инициировала сбор средств. Но то ли информация в Сети стала распространяться медленнее обычного, то ли мы с вами вконец очерствели, — одним словом, на данный момент собрано лишь немногим больше 10% от необходимой суммы. А у семьи молодого человека, как и у многих из нас, попросту нет собственных средств, чтобы оплатить лечение.

Не будем здесь много говорить о том, как важна жизнь каждого человека, как дорожат Евгением его близкие, как переживают друзья и бывшие одноклассники. Все это понятно и так. Но, видимо, сейчас пришло время для каждого из нас проверить себя на доброту, отзывчивость, человечность. Все необходимое для перевода денег можно найти здесь >>>