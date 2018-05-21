В Кишиневе машина полиции сбила ребенка: девочку доставили в больницу

Полицейская машина сбила в Кишиневе восьмилетнюю девочку: в правоохранительных органах прокомментировали этот инцидент.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Кишиневский инспекторат полиции сообщил подробности наезда полицейской машины на восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел в субботу, 19 мая.

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"Примерно в 11.36 на улице А. Бернардацци автомобиль модели Dacia Logan, в котором находился экипаж управления столичной полиции, направляясь на вызов с включенным проблесковым маячком, наехал на восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте без сопровождения взрослых", — отметили в инспекторате.

Ребенка доставил в больницу другой экипаж полиции. Девочку госпитализировали — тяжелых травм у нее не выявили.

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"Жизнь ребенка находится вне опасности. По данному факту составлен протокол. Начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств и выявления действий водителя автомобиля. Результаты расследования и принятое по его итогам решение представят позже", — отметили в инспекторате.