Тело еще одной молодой женщины обнаружили в озере Кишинева

Полицейские оперативно выяснили причину смерти несчастной и установили ее личность.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Тело молодой женщины обнаружили прохожие столичного парка "Ла извор". Они вызвали полицию. На место происшествия прибыла оперативная группа сектора Буюканы и спасатели, которые достали тело из воды.

Как рассказала пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник, тело нашли в понедельник вечером. По предварительным данным, женщина утонула в озере. Однако начато расследование для выяснения всех подробностей происшествия.

Полиция установила личность погибшей. Ей было около 30 лет, она проживала в Кишиневе.

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