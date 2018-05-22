СМИ: Убийца Дианы из Крикова рассказал, что она сама перерезала себе горло

Подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки из Крикова рассказал подробности своего преступления.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Крикова, останки которой накануне обнаружили в сумке в Гратиештах, рассказал в суде, что мертвое тело девушки он держал неделю у себя дома, об этом сообщает издание Actualitati.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Подозреваемый в убийстве девушки в Гратиештах - кто он

"По версии подозреваемого, после того, как ему удалось проникнуть в ванную комнату, он обнаружил возлюбленную в луже крови на полу. По его словам, она сама перерезала себе горло. Мужчина не стал вызывать полицию, потому что посчитал, что сразу попадет под подозрение", — пишет издание.

Согласно опубликованной официальной информации пресс-службы Кишиневского управления полиции, на теле умершей криминалисты обнаружили следы насильственной смерти. Голову девушки нашли в нескольких сотнях метров от места, где находилась сумка с останками погибшей.

Подозреваемый — 32-летний житель Крикова. Если суд признает его вину, ему грозит 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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