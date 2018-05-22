Страшены: пожар, который сильно напугал жителей городка

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Близ города Страшены ночью загорелся склад, потребовалось вмешательство пожарных.
По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, возгорание произошло в понедельник поздно вечером. Тушили его 14 расчетов, то есть, 80 пожарных.
Огонь распространился на территорию площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя охватило весь склад.
Потушили пожар к полуночи. Никто не пострадал. Вред огонь нанес сельхозтехнике. Обстоятельства происшествия расследуются.