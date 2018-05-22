Трое полицейских из Страшен отданы под суд за вымогательство

Трое офицеров полиции могут сесть в тюрьму за вымогательство денег у фигуранта уголовного дела.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В суд передано дело офицера Инспектората полиции Страшенского района — страж правопорядка обвиняется во взяточничестве.

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По данным следствия, обвиняемый через своих коллег-оперативников вымогал и, наконец, получил от фигуранта уголовного дела, которое вел, 1000 евро в обмен на прекращение расследования. Свое обещание он сдержал, приписав своему "подопечному" лишь хулиганство.

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Обвиняемый рискует сесть в тюрьму на срок до семи лет и заплатить при этом до 6000 условных единиц штрафа, а также лишиться права занимать публичные должности на срок до 10 лет.

Двое других участников коррупционной схемы могут сесть на шесть лет и заплатить до 4000 условных единиц штрафа.