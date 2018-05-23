Проспект Штефан чел Маре "стоит", и вот почему

Движение на центральной дорожной артерии столицы и на одной из главных улиц города парализовано.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Сразу две аварии произошли в среду утром в Кишиневе на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Щусева.

В первом случае столкнулись автомобиль марки "Дачия", такси, и троллейбус № 4. По словам очевидцев, электротранспорт не успел вовремя совершить маневр, заворачивая с улицы Щусева на проспект Штефан чел Маре, и легковушка врезалась в троллейбус сзади.

А прямо на середине перекрестка в данный момент стоит с поврежденным корпусом автомобиль марки "Шкода".

Участники ДТП ждут сотрудников инспектората патрулирования.

В это время из-за аварий образовались пробки на проспекте Штефан чел Маре от зданий мединститута до скулянской круговой развязки и, как сообщает корреспондент Sputnik, на улице Щусева от мединститута до зданий Больницы скорой помощи и на улице Букурешть до перекрестка с улицей Лазо.