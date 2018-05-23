Названы основные версии пожара на складе в Страшенах

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники экспериментальной противопожарной лаборатории Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД выдвинули три версии возникновения пожара на складе в Страшенах.

© Sputnik / Кейтлин Оукс Видео ночного ада в Страшенах: пожар, который сильно напугал жителей городка

В ночь на вторник в пригороде Кишинева, в Страшенах, произошел пожар, горел склад с агротехникой. Огонь тушили 14 пожарных расчетов, 50 пожарных. Помощь в тушении оказала и Молдавская железная дорога, приславшая пожарный поезд с мощными насосами и большими цистернами с водой сообщили в ДЧС. Площадь возгорания составила примерно 1500 квадратных метров. В результате возгорания пострадала сельскохозяйственная техника, находившаяся на складе.

Специалисты провели статический и динамический анализ места происшествия и выдвинули три версии произошедшего. Первая — короткое замыкание, вторая — неосторожность с открытым огнем, а третья — внешний источник огня (поджог).

"Экспертам предстоит установить все обстоятельства возникновения огня и вероятную причину пожара. Выводы специалистов будут включены в официальное заключение и переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего изучения", — отметили в инспекторате.



