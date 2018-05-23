Страшная смерть под Кишиневом - самоубийца или жертва злодеев

Для полиции погибший - наркоман-самоубийца, но родственники говорят, что таковым не мог стать хорошист-бюджетник, учащийся столичного колледжа.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Не все до конца понятно в гибели 21-летнего жителя села Трушены, столичного пригорода, — молодого человека нашли повешенным, но есть те, кто считает, что это не самоубийство.

По данным местных СМИ, тело парня обнаружили 20 мая в лесу между Трушенами и селом Кожушна Страшенского района. Полиция вызвала человека, обнаружившего погибшего. Признаков насильственной смерти, как значится в заключении медицинской экспертизы, на теле обнаружено не было.

В полиции считают, что молодой человек покончил с собой. Но родные погибшего обращают внимание на тот факт, что в момент обнаружения на нем не было ни обуви, ни мобильного телефона, которых, кстати, не оказалось и поблизости.

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Расходятся мнения полиции и родственников умершего и по вопросу образа жизни парня. Следствие утверждает, что он был наркоманом, а близкие убеждены, что он ничем не "баловался". Кроме того, молодой человек учился в колледже в Кишиневе на бюджетной основе, и успеваемость его была высокой.

Как бы там ни было насчет версии полиции, но родственники погибшего добились того, чтобы его во время похорон отпевал священник, что недопустимо в случае с самоубийцами.

У скончавшегося осталось двое старших братьев. В день трагедии отец семейства отправился на заработки за рубеж.