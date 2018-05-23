Не на того напал: кишиневец обезвредил грабителя

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В столичном секторе Рышкановка задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в грабеже, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.
По данным следствия, 22 мая этого года подозреваемый проник в квартиру в одном из домов в секторе Рышкановка, где украл несколько вещей и выбросил их через окно.
Однако планы злоумышленника сорвались — в этот момент хозяин квартиры вернулся домой. Подозреваемый, имея при себе нож, начал угрожать жильцу, но тот не растерялся и выбил оружие, после чего сразу позвонил в полицию.
Злоумышленника задержали на 30 дней. Открыто уголовное дело по факту грабежа.
Согласно закону, ему грозит тюремное заключение от 8 до 10 лет.
В ходе расследования установили, что задержанный уже был ранее судим за убийство и продажу наркотиков.