Не на того напал: кишиневец обезвредил грабителя

Житель Кишинева обнаружил в своей квартире вора, но не растерялся.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В столичном секторе Рышкановка задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в грабеже, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.

По данным следствия, 22 мая этого года подозреваемый проник в квартиру в одном из домов в секторе Рышкановка, где украл несколько вещей и выбросил их через окно.

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Однако планы злоумышленника сорвались — в этот момент хозяин квартиры вернулся домой. Подозреваемый, имея при себе нож, начал угрожать жильцу, но тот не растерялся и выбил оружие, после чего сразу позвонил в полицию.

Злоумышленника задержали на 30 дней. Открыто уголовное дело по факту грабежа.

Согласно закону, ему грозит тюремное заключение от 8 до 10 лет.

В ходе расследования установили, что задержанный уже был ранее судим за убийство и продажу наркотиков.