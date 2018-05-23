Пограничный пес Гром задержал преступника на молдавской границе

Попытка разыскиваемого гражданина Украины въехать в Молдову обернулась его арестом.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Разыскиваемый в Молдове гражданин Украины арестован при попытке въезда в нашу страну, передает пресс-служба Пограничной полиции МВД.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Бричень при въезде в Молдову.

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Гражданин Украины предоставил свой внутренний паспорт и следовал всем требованиям правоохранителей. После регистрации в базе данных Погранполиции появилась информация о том, что мужчина объявлен в розыск молдавскими правоохранительными органами.

"Узнав о своем розыске, мужчина бросился бежать обратно на территорию Украины. Пограничники приказали ему остановиться, чтобы не пускать в ход оружие и служебную собаку, но тот не подчинился", — говорится в сообщении ведомства.

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В итоге на бегство злоумышленника среагировал пес по имени Гром. Гражданина Украины задержал кинолог Артур Домнишор и его четвероногий друг.

Нарушителя переправили в Национальный инспекторат полиции, где продолжится расследование по делу задержанного.