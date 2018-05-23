Конец рыбалке: в Молдове продолжают бороться с браконьерами

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции МВД провели очередные рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах Молдовы, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время патрулирования территории в районе населенных пунктов Слободзия Маре и Тулучешть удалось поймать двух нарушителей. Ими оказались жители села Слободзия Маре Кагульского района 24 и 26 лет. Они занимались незаконной ловлей на берегу озера Белеу и успели выловить более 50 килограммов рыбы.

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"Рыбакам" выписали штраф в размере 12 условных единиц за нарушение режима пограничной зоны. Мужчины переданы пограничниками представителям заповедника "Прутул де жос". Также изъята вся незаконно выловленная рыба, ее передадут в заповедник.

С начала апреля и на протяжении 70 дней в Молдове действует запрет на ловлю рыбы в естественной среде.