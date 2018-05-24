Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. За свою наивность кишиневец поплатился четырьмя тысячами евро. За эти деньги мошенник якобы должен был привезти ему автомобиль из-за границы, но сразу после получения денег, он пропал.

Как сообщает пресс-служба кишиневской полиции, 44-летний мужчина пожаловался в полицию, что неизвестный обманул его на крупную сумму денег. По его словам, он нашел в сети объявление, где обещали пригнать из-за границы машину.

В результате следственных мероприятий полиция задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний житель столицы.

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Удалось установить, что злоумышленник получил от жертвы четыре тысячи евро в качестве аванса за то, что привезет в из-за границы автомобиль марки Toyota Prius. Также он предоставил и расписку, что обязуется выполнить заказ в течении 20 дней. Однако после получения денег его и след простыл.

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Открыто уголовное дело по факту мошенничества. Если вину задержанного докажут, ему грозит штраф или тюремное заключение от двух до шести лет.

Выяснилось, что мужчина уже судим за подобные преступления. Также его подозревают еще в 13 случаях мошенничества, где злоумышленники действовали по той же схеме.