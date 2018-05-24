13:14 24 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Internet

Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети

© Flickr / Ministerio TIC Colombia
Происшествия
Получить короткую ссылку
10110

Доверчивый житель Кишинева попался на объявлении, которое мошенник разместил мошенник в сети.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. За свою наивность кишиневец поплатился четырьмя тысячами евро. За эти деньги мошенник якобы должен был привезти ему автомобиль из-за границы, но сразу после получения денег, он пропал.

Как сообщает пресс-служба кишиневской полиции, 44-летний мужчина пожаловался в полицию, что неизвестный обманул его на крупную сумму денег. По его словам, он нашел в сети объявление, где обещали пригнать из-за границы машину.

В результате следственных мероприятий полиция задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний житель столицы. 

Банкноты
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жертвой мошенника в Кишиневе может стать каждый - смотрите видео

Удалось установить, что злоумышленник получил от жертвы четыре тысячи евро в качестве аванса за то, что привезет в из-за границы автомобиль марки Toyota Prius. Также он предоставил и расписку, что обязуется выполнить заказ в течении 20 дней. Однако после получения денег его и след простыл.

Брачный аферист из Молдовы раскручивал украинок на крупные суммы>>>

Открыто уголовное дело по факту мошенничества. Если вину задержанного докажут, ему грозит штраф или тюремное заключение от двух до шести лет.

Выяснилось, что мужчина уже судим за подобные преступления. Также его подозревают еще в 13 случаях мошенничества, где злоумышленники действовали по той же схеме.

По теме

Видеофакт: в Кишиневе карманный вор жестоко поплатился за злодеяния
Не на того напал: кишиневец обезвредил грабителя
Теги:
интернет-мошенники, обман, афера, полиция, Молдова, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Борьба продолжается

    Штаб защиты русских школ определился с датой и временем новой протестной акции, приуроченной к Международному дню защиты детей.

  • Телевещание
    Вне зоны доступа

    В Литве ограничили доступ к шести сайтам, транслирующим российские телевизионные программы.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на Минском диалоге
    Сами по себе

    Беларусь не сотрудничает с Россией против Европы, как и не сотрудничает с Европой против России, заявил Александр Лукашенко.

  • Бродячая собака в селе в регионе Шида Картли
    Идеи для мэра

    Мэрия Тбилиси в течение года претворит в жизнь две самые интересные идеи жителей столицы, которые поступили на рассмотрение городского правительства.

  • Черепаха
    День черепахи

    О разнообразии видов пресмыкающихся в Абхазии и о том, кто угрожает животным, пережившим динозавров, читайте в материале Sputnik.

  • Мероприятие в Госкомитете по работе с религиозными организациями
    Скоро открытие

    В Азербайджане появятся собственные дипломированные богословы – выпускники нового Института теологии будут работать в мечетях страны.

  • Фрукты
    Простой экспорт

    Премьер Армении Никол Пашинян поручил упростить экспорт фруктов и овощей из страны и усилить фитосанитарный контроль.

  • Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции, архивное фото
    Багровые реки

    Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Московский велопарад-2018: экологически-чистый транспорт для здоровых людей
Как в Сирии спасают котят
Человечность в военное время: в Сирии спасают бездомных котят
Результат выборов мэра Кишинева
Результаты выборов мэра Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.