Гражданин Молдовы пропал по дороге из Петербурга в Кишинев

Направляясь автобусом из Петербурга в Кишинев Михаил Кетрушка был взволнован, разговаривал сам с собой, а потом неожиданно вышел из салона и бесследно исчез.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы 21-летний Михаил Кетрушка пропал в России, в Псковской области.

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По данным российских СМИ, в полицию и прессу обратились родные молодого человека с просьбой о помощи в поисках. Наши соотечественники сообщили, что 20 мая 2018 года Михаил направлялся из Санкт-Петербурга в Кишинев рейсовым автобусом. По неизвестной пока причине он вышел из своего транспорта в деревне Заполье Плюсского района, а автобус поехал дальше.

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Полицейские разыскали двух пассажиров того же рейса, которые сообщили, что Михаил странно себя вел, вероятно, испытывал панику и страх и даже разговаривал сам с собой.

"Русским языком он не очень хорошо владеет. В Петербург он уехал на работу, но, видимо, что-то случилось, и его посадили на автобус, направлявшийся в Кишинев", — рассказали родственники Михаила.

По их словам, рост Михаила Кетрушка — 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, был одет в брюки и джемпер синего цвета, кроссовки белого цвета с черными полосками. Телефон родных — +7-911-354-81-03.