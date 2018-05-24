16:30 24 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Незаконный груз: молдавские пограничники изъяли оружие и сигареты

© Sputnik / Александр Полегенько
Происшествия
Получить короткую ссылку
80 0 0

Сотрудники пограничной полиции Молдовы изъяли на государственной границе пневматические ружья и устройства для курения электронных сигарет.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Два пневматических ружья и несколько блоков сигарет изъяли на границе сотрудники пограничной полиции МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, контрабандные винтовки обнаружили таможенники Кагульского контроль-пропускного пункта в микроавтобусе, который возвращался из Турции. Чтобы скрыть запрещенный груз от инспекторов, злоумышленники завернули его в одеяло.

За совершенное правонарушение по всей строгости закона ответит водитель транспортного средства, в котором планировалось провезти запрещенный груз за кордон. 

Пограничная вышка наблюдения на на украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Стоп контрабанда: молдо-украинскую границу будут усиленно контролировать

На этом же пропускном пункте, но в другом автобусе, отправляющемся также в Турцию, нашли 4 600 единиц сигарет разных марок. Табак был спрятан в запасном колесе. 

Еще одну партию контрабандных табачных изделий изъяли из рейсового микроавтобуса, следовавшего по маршруту Одесса-Кишинев. В ходе проверки пограничники нашли 3 200 сигарет, а также большую партию "вейпов" — электронных устройств для курения, предположительно китайского производства.

Во всех случаях незадекларированный товар изъяли, каждому из виновных виновных грозит штраф до 4500 леев.

По теме

Пограничники поймали трех вооруженных нарушителей, их выдали следы на снегу
На севере Молдовы пограничники нашли психически больного мужчину
Теги:
пневматика, ружья, электронные сигареты, сигареты, контрабанда, Пограничная полиция Республики Молдова, Турция, Одесса, Молдова, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Борьба продолжается

    Штаб защиты русских школ определился с датой и временем новой протестной акции, приуроченной к Международному дню защиты детей.

  • Телевещание
    Вне зоны доступа

    В Литве ограничили доступ к шести сайтам, транслирующим российские телевизионные программы.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на Минском диалоге
    Сами по себе

    Беларусь не сотрудничает с Россией против Европы, как и не сотрудничает с Европой против России, заявил Александр Лукашенко.

  • Бродячая собака в селе в регионе Шида Картли
    Идеи для мэра

    Мэрия Тбилиси в течение года претворит в жизнь две самые интересные идеи жителей столицы, которые поступили на рассмотрение городского правительства.

  • Черепаха
    День черепахи

    О разнообразии видов пресмыкающихся в Абхазии и о том, кто угрожает животным, пережившим динозавров, читайте в материале Sputnik.

  • Мечеть Тезепир
    Скоро открытие

    В Азербайджане появятся собственные дипломированные богословы – выпускники нового Института теологии будут работать в мечетях страны.

  • Фрукты
    Простой экспорт

    Премьер Армении Никол Пашинян поручил упростить экспорт фруктов и овощей из страны и усилить фитосанитарный контроль.

  • Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции, архивное фото
    Багровые реки

    Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу
Председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата Аркадий Грушко
Что делать болельщику без билета на матч ЧМ-2018 по футболу?
Сколько часов работают европейцы
Сколько часов в неделю работают европейцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться