Незаконный груз: молдавские пограничники изъяли оружие и сигареты

Сотрудники пограничной полиции Молдовы изъяли на государственной границе пневматические ружья и устройства для курения электронных сигарет.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Два пневматических ружья и несколько блоков сигарет изъяли на границе сотрудники пограничной полиции МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, контрабандные винтовки обнаружили таможенники Кагульского контроль-пропускного пункта в микроавтобусе, который возвращался из Турции. Чтобы скрыть запрещенный груз от инспекторов, злоумышленники завернули его в одеяло.

За совершенное правонарушение по всей строгости закона ответит водитель транспортного средства, в котором планировалось провезти запрещенный груз за кордон.

© Sputnik / Виктор Толочко Стоп контрабанда: молдо-украинскую границу будут усиленно контролировать

На этом же пропускном пункте, но в другом автобусе, отправляющемся также в Турцию, нашли 4 600 единиц сигарет разных марок. Табак был спрятан в запасном колесе.

Еще одну партию контрабандных табачных изделий изъяли из рейсового микроавтобуса, следовавшего по маршруту Одесса-Кишинев. В ходе проверки пограничники нашли 3 200 сигарет, а также большую партию "вейпов" — электронных устройств для курения, предположительно китайского производства.

Во всех случаях незадекларированный товар изъяли, каждому из виновных виновных грозит штраф до 4500 леев.