В Кагуле поймали с поличным адвоката-взяточника

В Кагуле адвокат потребовал деньги за то, что повлияет на судью, но попался "в руки" офицерам Национального антикоррупционного центра.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали адвоката, которого подозревают в извлечении выгоды из влияния.

По данным ведомства, подозреваемый потребовал у жертвы пять тысяч евро. Деньги он просил за то, что якобы сможет повлиять на одного из судей в Кагуле, чтобы тот вынес более мягкое наказание племяннику заявителя, обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотических веществ.

© East News / Photoalto Взятка, или оплата за труд: на чем зарабатывают адвокаты в Молдове

Действия юриста попали в поле видимости офицеров НАЦ. Адвоката удалось задержать в момент получения денег. Его поместили в изолятор антикоррупционного центра на 72 часа.

Полученную сумму изъяли. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц.