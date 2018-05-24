В Кишиневе полицейский Олег помог женщине, попавшей в беду

Полицейский ехал следом за женщиной, чтобы проверить, не спустит ли ее колесо по дороге. А, увидев, что дело плохо, решил помочь.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Сотрудник полиции не оставил в беде женщину-водителя автомобиля, оказавшуюся в трудной ситуации из-за "превратностей" столичного асфальта, гласит полный благодарности пост в Facebоok.

По словам жительницы Кишинева Валерии Крутовой, по дороге на работу она проезжала по улице Куза Водэ, где порезан асфальт. Это стало причиной, по которой одно из колес автомобиля оказалось пробитым и быстро спустило воздух.

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"Я остановилась, и решила, что запаску поменяю потом, а сейчас нужно быстрее попасть на работу. Включила компрессор и накачала колесо. Подошел полицейский и спросил, все ли в порядке, я сказала, что все хорошо, и "рванула", пока колесо не спустило. До работы было около километра. Метров через 600 поняла, что не доеду", — написала в соцсети Валерия.

Ее удивлению не было предела, когда она, выйдя из машины, чтобы накачать колесо, увидела возле себя того самого полицейского. Оказалось, он, поняв, что дело добром не закончится, решил поехать следом и в случае необходимости помочь.

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"Что вам сказать, мои дорогие? В мой жизни было много всего интересного, но чтобы полицейский менял мне на машине колесо, такого еще не было! Приятнее всего было то, что проезжающие мимо водители останавливались и приветствовали его и на русском и на молдавском языках. Страна должна знать своих героев, которые в восемь утра с рацией в зубах меняют женщине колесо, не боясь запачкаться", — поделилась впечатлениями Валерия.

Он также назвала имя полицейского — Олег Плынгу, а также заочно поблагодарила его маму, которая "дала этому парню правильное воспитание".