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Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства

В Кишиневе водителей оштрафовали по очень неожиданной причине

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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По неожиданной для многих горожан причине водителей ряда автомобилей в Кишиневе настиг штраф.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Возможности парковаться близ троллейбусной остановки на столичной улице Каля Ешилор лишились многие водители, уже давно облюбовавшие это место, особенно таксисты.

Вид на город Салеми (Италия).
© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
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То, что теперь мест под парковку у парка "Алунелул" им больше не видать, стало ясно, когда в четверг вечером водителей оштрафовали сотрудники полиции. Этот момент процесс запечатлел фотокорреспондент Sputnik Молдова.

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Причина столь решительных действий со стороны полиции заключается в том, что теперь в том месте на тротуаре установлена подстанция для подзарядки электробуса — нового для Кишинева вида транспорта. Его в тестовом режиме в эти дни "обкатывают" по маршруту парк "Алунелул" — проспект Штефана чел Маре — проспект Константина Негруцци — проспект Юрия Гагарина.

  • Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Неправильная парковка мешает электрической самоходке белорусского производства

Первый электробус, купленный мэрией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", называется "Е" — от слова "experimental" (экспериментальный). На конечных станциях пути, по которому двигается электробус, установлены системы подзарядки. Кишинев приобрел пока только один электробус- за 380 тысяч евро. Как отметил во время презентации нового транспорта исполняющий обязанности директора управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный, троллейбус, собранный в Кишиневе из белорусских комплектующих, стоит 202 тысячи евро.

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"В отличие от обычного троллейбуса, ему не нужна контактная сеть. Его автономная работа достигает 15 километров. Заряд батареи длится всего от семи до десяти минут", — отметил Черный.

Опытный образец вмещает 168 пассажиров. Молдавская сторона намерена оценить все плюсы и минусы нового электробуса и потом принять решение о закупке дополнительных единиц техник >>>

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Теги:
полици, электробус, автомобили, водители, штраф, Беларусь, Кишинев
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