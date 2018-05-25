Мистика числа 13: кишиневец погорел на своем 14-м вымогательстве

За помощь в ввозе автомобиля в Молдову мошенник вымогал 4 тысячи евро.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Житель Кишинева 43 лет был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра по подозрению в вымогательстве.

© Flickr / Ministerio TIC Colombia Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети

По заявлению 44-летнего жителя Кантемирского района, задержанный вымогал у него деньги под предлогом импорта автомобиля. Подозреваемый и его предполагаемая жертва прежде не встречались.

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По данным следствия, кишиневец просил у кантемирца 4 тысячи евро в качестве аванса за изготовление в течение 20 дней разрешения на импорт из-за границы авто модели Toyota Prius

За подобные преступления виновному грозит до шести лет тюрьмы или штраф.

Ранее задержанный привлекался к ответственности по подозрению в совершении 13 актов мошенничества.