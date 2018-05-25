Авария на юге Молдовы - все в огне

В результате аварии загорелся трактор, водитель которого получил сильные ожоги и другие травмы.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Мужчина пострадал в результате ДТП на трассе М-3 между селами Конгаз и Светлое Комратского района.

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Происшествие случилось в четверг вечером, о чем сообщили в пятницу в пресс-службе Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.

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Оказалось, что житель города Яргара Леовского района 1976 года рождения, двигаясь на автомобиле модели DAF XF по трассе М-3, при совершении обгона столкнулся с выехавшим из-за поворота трактором. За рулем сельхозмашины был житель села Конгаз.

В результате аварии трактор загорелся. Его водителя доставили в комратскую больницу с закрытой травмой черепа, травмой обеих барабанных перепонок и термическими ожогами 40% поверхности тела.