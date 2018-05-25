Следователь-взяточник пойдет под суд в Кишиневе

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Прокуратура Национального антикоррупционного центра (НАЦ) закончила уголовное преследование и направила в суд дело бывшего следователя. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния, в результате чего он "прикарманил" не больше, ни меньше, а 24 тысячи евро.

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По данным следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемый, будучи следователем в подразделении Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинэу, вымогал 20 тысяч евро у одной гражданки. Взамен он пообещал женщине, которую подозревали в подделке карт и документов, что избавит ее от уголовного преследования. А именно, следователь заявил, что имеет влияние на сотрудников прокуратуры столичного сектора Ботаника.

Кстати, это не единственный случай, когда этот полицейский пользовался своим положением.

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В ноябре 2017 года, работая старшим следователем Национального инспектората расследований, он получил от гражданина четыре тысячи евро, за которые обещал вернуть документы, изъятые во время обысков в доме мужчины, проведенных по уголовному делу о мошенничестве.

Следователь признал свою вину. Также он добровольно возместил причиненный ущерб — более 82 тысяч леев (примерно четыре тысячи евро).

Если его признают виновным в суде, ему грозит штраф от двух до трех тысяч условных единиц или тюремное заключение на срок до пяти лет с выплатой судебных издержек в размере 16 тысяч 784 леев.