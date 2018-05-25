Кровавая драка в Кишиневе: полиция подтвердила данные о смерти

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Полиция опровергла появившуюся в СМИ информацию, что полицейский скончался после того, как его предположительно зверски избили несколько спортсменов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.

"Отмечаем, что 19 мая в полицию поступило обращение о том, что 30-летнего молодого человека избили в ночном клубе Кишинева. Сегодня молодой человек скончался. Открыты уголовные дела по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого телесного повреждения или иного вреда здоровью", — сказано в заявлении.

Личность погибшего не называется, но в Генинспекторате пояснили, что он не был сотрудником правоохранительных органов.

Согласно статье 151 УК РМ, за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего, виновным грозит от 12 до 15 лет лишения. А статья 287 УК РМ предусматривает, что хулиганство, совершенное двумя или более лицами, наказывается штрафом в 750-1350 условных единиц или тюремным заключением на срок до 5 лет.