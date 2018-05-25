Опасный Кишинев: пешехода лишили телефона посреди улицы

В молдавской столице становится все опаснее: злоумышленник напал на молодого человека посреди улицы и обокрал его.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. В Кишиневе задержан подозреваемый в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба столичного управления правоохранительных органов.

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По данным ведомства, сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника поймали 23-летнего молодого человека — уроженца Шолданештского района.

В результате расследования удалось установить, что задержанный напал на 24-летнего молодого человека, который шел по улице Зелинского. Злоумышленник украл у него мобильный телефон марки Samsung и кошелек.

На допросе подозреваемый признал свою вину. Украденные вещи будут возвращены владельцу.

Открыто уголовное дело по факту кражи. Согласно закону, подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до семи лет.