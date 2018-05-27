Гражданин Киргизии незаконно переправлял людей из Молдовы

Более двух лет мужчина промышлял помощью в нелегальной миграции.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Украинские пограничники задержали мужчину, который более двух лет занимался незаконной переправкой мигрантов из Украины в Молдову.

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Задержанного, как сообщает украинские СМИ, передали в пункт пропуска "Паланка" для привлечения к уголовной ответственности.

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По данным пограничников, мужчина, будучи гражданином Кыргызстана, организовал канал незаконной переправки мигрантов из Азии и Африки через государственную границу Украины.

В частности, известно о случае незаконной переправки двух граждан Марокко в Молдову.

Мужчину удалось задержать совместными усилиями с молдавскими пограничниками.