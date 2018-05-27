Задержан второй подозреваемый в смертельном избиении в Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Второй подозреваемый в избиении, приведшем к смерти мужчины в одном из столичных клубов, задержан.

По данным молдавских СМИ, второй задержанный — профессиональный спортсмен, занимается единоборствами, как и первый подозреваемый.

Решение о мере пресечение в отношении обоих подозреваемых вынес столичный суд Рышкановки.

Согласно показаниям, которые дали полиции родственники 30-летнего мужчины, доставленного в больницу в состоянии комы, погибший отправился в ночной клуб с другом. Там они вдвоем заступились за девушку перед двумя мужчинами, ведшими себя по отношению к ней по-хамски. Завязалась драка, в результате которой один из ее участников был избит настолько, что в состоянии клинической смерти был госпитализирован и через пять дней скончался.

Полиция возбудила три уголовных дела — по факту хулиганства и умышленного причинения увечий. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.