Трехмесячный ребенок погиб в ДТП в Кишиневе

По предварительным данным, аварию спровоцировал отец младенца, севший пьяным за руль и не справившийся с управлением.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Ребенок трех месяцев от роду скончался в Кишиневе в результате ДТП.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Трагическая случайность: гражданин Молдовы погиб в ДТП в Румынии

Трагедий произошла в ночь на воскресенье на улице Измаильской, сообщают местные СМИ. Предполагается, что авария произошла по вине отца ребенка, который сел за руль нетрезвым. Скорость, с который двигался автомобиль, была высокой. Водитель не справился с управлением и врезался в рекламный щит. Жена шофера, 22-летняя женщина, держала из общего сына на руках. Оба взрослых пассажира не были пристегнуты.

Ребенка доставили в Больницу скорой помощи со множественными травмами, но спасти его не удалось.

Между тем отмечается, что от обилия выпитого отец ребенка в момент прибытия полицейских, даже не понимал, что именно произошло с его семьей. Он вел себя неадекватно, даже порывался включить музыку, пререкался со стражами правопорядка.