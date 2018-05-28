Страшная трагедия в Оргеевском районе: трое детей утонули в озере

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Трое мальчиков семи, девяти и одиннадцати лет утонули в озере села Похребень Оргеевского района, сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
"По предварительным данным, детей видели, когда они плыли по озеру в лодке. Затем их одежду нашли на берегу", — пояснили в ведомстве.
Трагедия произошла в воскресенье вечером. На место происшествия прибыли три бригады водолазов. Они вели поиски тел погибших и ночью, но к утру понедельника сумели обнаружить тела 9-летнего и 11-летнего мальчиков. Поиски третьего ребенка продолжаются.
В настоящее время расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.