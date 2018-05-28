Водолазы нашли тело третьего утонувшего в озере ребенка

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Тело самого младшего из утонувших в озере села Похребень — семилетнего мальчика водолазам удалось обнаружить в понедельник утром, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

© Sputnik / Yana Zaharova / Страшная трагедия в Оргеевском районе: трое детей утонули в озере

Трое мальчиков семи, девяти и одиннадцати лет утонули в озере села Похребень Оргеевского района в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что детей изначально видели, когда они плыли по озеру в лодке. Затем их одежду нашли на берегу.

На место происшествия прибыли три бригады водолазов. Они вели поиски тел погибших и ночью, но к утру сумели обнаружить тела только двух из утонувших детей — 9-летнего и 11-летнего мальчиков. Чуть позже нашли и третьего ребенка.

"Тело семилетнего ребенка обнаружили 28 мая в 9.15. Всех троих детей нашли мертвыми в озере рядом с селом Похребень Оргеевского района", — сказано в сообщении.

В настоящее время расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.