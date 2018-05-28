За незаконный ввоз грецкого ореха - в тюрьму

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Трое жителей Каушанского района осуждены на три года тюрьмы, каждый с отбыванием наказания в пенитенциаре закрытого типа. Суд доказал факт контрабанды мужчинами ядер грецкого ореха в особо крупных размерах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: контрабанда на "круглую" сумму у самой границы

По данным прокуроров, в конце 2016 года осужденные переправляли в Молдову из Украины этот товар без декларирования в таможенных органах. Перевалочным пунктом для хранения контрабанды были склады в Тирасполе.

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Злоумышленники передвигались на автомобиле модели Mercedes Sprinter, их "повязали" на внутреннем таможенном посте у села Хаджимус. Товар собирались реализовать в Каушанах не как импортный, а как якобы выращеннный в пределах Молдовы.

Общая стоимость груза — более 800 тысяч леев.