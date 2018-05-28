Цветочный "барон" из Молдовы задолжал государству крупную сумму

И бывшего администратора, грешившего черной бухгалтерией, и его фирму ждут крупные штрафы.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Суд признал виновным в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег администратора одной из фирм, занимающейся продажей цветов. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

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Оказалось, что осужденный не провел через бухгалтерию более 4,5 миллионов леев дохода от работы фирмы, а в декларации о доходах своего юрлица указал лишь около 4,5 тысяч леев.

Также администратор не указал в реестре доходов декларацию по НДС и оплату добавочной стоимости в объеме более 1,4 миллиона леев.

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Ущерб, нанесенный государству, составил таким образом более 1,8 миллиона леев.

Согласно решению суда, осужденный должен заплатить 70 тысяч леев штрафа. Его лишили права занимать административные должности в течение четырех лет, а на автомобиль бывшего бизнесмена наложен секвестр. Фирма, которую он возглавлял, заплатит 220 тысяч леев штрафа, а затем будет ликвидирована.