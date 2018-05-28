Шесть водителей в Молдове сильно попались на попытке подкупить полицейских

Сотрудникам мобильных патрульных постов шесть раз за последнее время перелагали взятки, но они отказались.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Шесть водителей проходят подозреваемыми по делам о попытке подкупа сотрудников полиции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чебанчук: даже коробка конфет считается взяткой

Пять из этих шести инцидентов произошли в Комратском, Штефан-водском районах и на трассе Резина-Оргеев. Все пятеро автолюбителей превысили допустимую скорость вождения и попали в поле зрения патрульных. Им нарушители предлагали от 100 до 300 леев за обещание "все забыть".

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Еще один подобный случай произошел в Новоаненском районе, когда пьяный водитель предложил патрульному 914 леев.

Теперь всем шестерым грозит до шести лет тюрьмы и до 200 тысяч леев штрафа.