В Кишиневе наркоманов ловят "тепленькими" прямо на улице

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Кишиневе задержан мужчина по подозрению в хранении и употреблении наркотиков.
По данным столичного управления полиции, все началось с того, что предполагаемый наркоман был замечен стражами правопорядка на улице Каля Мошилор. Мужчина вел себя неадекватно. У него нашли конверт с субстанцией растительного происхождения.
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Задержанному 28 лет, в момент, когда его увидели полицейские, он находился в кампании 19-ти и 20-летнего приятелей.
Если суд признает вину задержанного, ему грозит до двух лет тюрьмы или до 13 тысяч леев штрафа.