В Кишиневе агрессия бьет через край: мужчина избил женщину в "подземке"

"Пещерный человек" из подземки накинулся на возлюбленную с кулаками в приступе ревности.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Кишиневе, в подземном переходе, мужчина на глазах у всех принялся бить свою подругу.

Все произошло в "подземке" у торгового центра Malldova. Очевидцы утверждают, что мужчина вышел из себя и принялся оскорблять спутницу. В какой-то момент та попыталась убежать, но обидчик принялся таскать ее за волосы и бить кулаками.

Прохожие сообщили, что мужчина был недоволен тем, что у женщины — ссадина на лице. Он посчитал, что рану нанес другой мужчина. Очевидно, "бэкграунд" ссоры — ревность.