На самом краю: в Бельцах пожарные спасли свисавшую с балкона девочку

Сотрудники Генинспектората по ЧС успешно завершили операцию по спасению семилетнего ребенка в Молдове - смотрите на видео, как это было.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В Бельцах пожарные сумели вовремя отреагировать и в течение десяти минут спасли ребенка, свисавшего с балкона многоэтажки из-за пожара. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

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Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня. О случившемся в службу сообщил отец девочки, которая позвонила ему и рассказала о происходящем. На место происшествия незамедлительно прибыл пожарный расчет.

"Пожарные муниципия Бельцы спасли семилетнюю девочку, которая свисала с балкона пятого этажа. Она находилась в доме одна в момент пожара. В течение десяти минут с помощью пожарной лестницы девочку спустили вниз и успокоили", — говорится в сообщении ведомства.

С начала года спасатели вызволили из чрезвычайных ситуаций 25 детей.