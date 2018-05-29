На самом краю: в Бельцах пожарные спасли свисавшую с балкона девочку

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В Бельцах пожарные сумели вовремя отреагировать и в течение десяти минут спасли ребенка, свисавшего с балкона многоэтажки из-за пожара. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня. О случившемся в службу сообщил отец девочки, которая позвонила ему и рассказала о происходящем. На место происшествия незамедлительно прибыл пожарный расчет.
"Пожарные муниципия Бельцы спасли семилетнюю девочку, которая свисала с балкона пятого этажа. Она находилась в доме одна в момент пожара. В течение десяти минут с помощью пожарной лестницы девочку спустили вниз и успокоили", — говорится в сообщении ведомства.
С начала года спасатели вызволили из чрезвычайных ситуаций 25 детей.