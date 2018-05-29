Серия квартирных краж: подозреваемого наконец задержали

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Полицейские задержали 28-летнего жителя Каларашского района, подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Об этом во вторник сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

© Sputnik / Константин Чалабов В Кишиневе задержали автомобильных воров: на их счету восемь краж

Кроме него в группировку входили еще три человека, но в настоящее время они уже отбывают наказание за аналогичные преступления. Сам задержанный также ранее судим.

Следствие подозревает, что это формирование причастно по меньшей мере к семи кражам, совершенным в первой половине 2017 года. Злоумышленники ночью проникали в жилища, выносили деньги, драгоценности и другие ценные вещи.

Общий ущерб от их действий достигает 300 тысяч леев.

Задержали подозреваемого в Кишиневе благодаря слаженным действиям различных подразделений правоохранительных органов.

При обыске у него нашли часть краденых вещей. Мужчину арестовали на 30 суток. Ему грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция проверяет причастность членов данной группировки к другим преступлениям.